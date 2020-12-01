Borsada en çok değer kazanan hisseler
01.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.663,201.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.663,20
|1.512,00
|10,00
|Selçuk Ecza Deposu
|13,79
|12,54
|9,97
|Pegasus
|62,90
|57,20
|9,97
|Kartonsan
|2.833,00
|2.576,70
|9,95
|Otokar
|238,50
|217,10
|9,86
|Türk Hava Yolları
|12,50
|11,40
|9,65
|Doğuş Otomotiv
|28,98
|26,70
|8,54
|Çelebi
|99,85
|92,20
|8,30
|DO-CO
|508,10
|469,80
|8,15
|Doğan Holding
|2,58
|2,40
|7,50
|TAV Havalimanları
|20,40
|18,99
|7,42
|Ford Otosan
|114,90
|107,80
|6,59
|Sasa Polyester
|17,37
|16,31
|6,50
|Akçansa
|15,74
|14,79
|6,42
|Aygaz
|12,96
|12,20
|6,23
|Anadolu Efes
|22,16
|20,94
|5,83
|Çimsa
|15,70
|14,84
|5,80
|Sabancı Holding
|10,19
|9,64
|5,71
|Karel Elektronik
|17,68
|16,74
|5,62
|Garanti Bankası
|9,23
|8,75
|5,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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