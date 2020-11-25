Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

25.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.790,502.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.790,502.950,00-5,41
Bagfaş20,0020,80-3,85
GSD Holding2,272,36-3,81
Doğuş Otomotiv28,0429,14-3,77
Emlak Konut GMYO2,052,12-3,30
Çemtaş14,7315,16-2,84
Tümosan Motor ve Traktör11,0011,29-2,57
Bursa Çimento9,259,49-2,53
Aksa10,7311,00-2,45
Akiş GMYO3,663,75-2,40
Türk Traktör142,50146,00-2,40
Ülker Bisküvi22,0822,62-2,39
Yataş11,5811,86-2,36
Ege Endüstri1.672,801.712,70-2,33
Çimsa15,2915,63-2,18
Brisa19,0919,50-2,10
Doğan Holding2,472,52-1,98
İş GMYO2,062,10-1,90
Oyak Çimento8,088,23-1,82
Hektaş12,9813,22-1,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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