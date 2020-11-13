Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

13.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:59
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 2.145,00 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 2.145,00 1.950,00 10,00
Kerevitaş Gıda 6,62 6,15 7,64
Ford Otosan 116,60 108,60 7,37
Ege Endüstri 1.300,00 1.221,30 6,44
Mavi Giyim 47,50 44,88 5,84
MLP Sağlık 18,15 17,21 5,46
Kardemir (D) 4,36 4,15 5,06
Coca Cola İçecek 59,15 56,35 4,97
Yapı ve Kredi Bankası 2,90 2,77 4,69
Özak GMYO 4,38 4,19 4,53
Bizim Mağazaları 15,18 14,56 4,26
Aksigorta 7,61 7,30 4,25
Otokar 201,50 193,30 4,24
Eczacıbaşı İlaç 6,89 6,62 4,08
Enerjisa Enerji 10,12 9,73 4,01
Türk Traktör 129,90 125,00 3,92
Şok Marketler 11,53 11,11 3,78
Tat Gıda 11,05 10,67 3,56
Selçuk Ecza Deposu 9,30 8,99 3,45
Halk GMYO 2,59 2,51 3,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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