Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

11.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 8,48 7,71 9,99
Doğuş Otomotiv 26,24 23,86 9,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 8,48 7,71 9,99
Doğuş Otomotiv 26,24 23,86 9,97
Akbank 6,22 5,66 9,89
Vakıflar Bankası 4,78 4,35 9,89
İş Bankası (C) 6,79 6,18 9,87
Yapı ve Kredi Bankası 2,80 2,55 9,80
Garanti Bankası 8,50 7,76 9,54
Halkbank 5,56 5,14 8,17
Türk Telekom 7,62 7,06 7,93
Koç Holding 18,10 16,79 7,80
Anadolu Grubu Holding 22,30 20,92 6,60
Kardemir (D) 3,96 3,73 6,17
Çimsa 15,70 14,80 6,08
Sabancı Holding 10,03 9,46 6,03
İş Yatırım Menkul Değerler 13,02 12,31 5,77
Sasa Polyester 17,35 16,60 4,52
Coca Cola İçecek 55,95 53,55 4,48
Aygaz 12,40 11,88 4,38
Alarko Holding 6,77 6,50 4,15
Tüpraş 87,25 84,30 3,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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