Borsada en çok değer kazanan hisseler
11.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 8,48 7,71 9,99
Doğuş Otomotiv 26,24 23,86 9,97 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|8,48
|7,71
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|23,86
|9,97
|Akbank
|6,22
|5,66
|9,89
|Vakıflar Bankası
|4,78
|4,35
|9,89
|İş Bankası (C)
|6,79
|6,18
|9,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,80
|2,55
|9,80
|Garanti Bankası
|8,50
|7,76
|9,54
|Halkbank
|5,56
|5,14
|8,17
|Türk Telekom
|7,62
|7,06
|7,93
|Koç Holding
|18,10
|16,79
|7,80
|Anadolu Grubu Holding
|22,30
|20,92
|6,60
|Kardemir (D)
|3,96
|3,73
|6,17
|Çimsa
|15,70
|14,80
|6,08
|Sabancı Holding
|10,03
|9,46
|6,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,02
|12,31
|5,77
|Sasa Polyester
|17,35
|16,60
|4,52
|Coca Cola İçecek
|55,95
|53,55
|4,48
|Aygaz
|12,40
|11,88
|4,38
|Alarko Holding
|6,77
|6,50
|4,15
|Tüpraş
|87,25
|84,30
|3,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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