Borsada en çok değer kazanan hisseler
09.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:01
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 337,70 307,00 10,00
TAV Havalimanları 15,95 14,50 10,00 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|337,70
|307,00
|10,00
|TAV Havalimanları
|15,95
|14,50
|10,00
|Ege Endüstri
|1.342,40
|1.220,40
|10,00
|Türk Hava Yolları
|10,68
|9,71
|9,99
|Good-Year
|7,49
|6,81
|9,99
|Çelebi
|82,70
|75,20
|9,97
|Brisa
|18,31
|16,65
|9,97
|Pegasus
|48,58
|44,18
|9,96
|İş Bankası (C)
|5,87
|5,44
|7,90
|Mavi Giyim
|41,80
|38,76
|7,84
|Akbank
|5,38
|5,02
|7,17
|Garanti Bankası
|7,48
|6,98
|7,16
|Oyak Çimento
|8,19
|7,65
|7,06
|Ereğli Demir Çelik
|11,32
|10,59
|6,89
|Tüpraş
|82,30
|77,35
|6,40
|Sabancı Holding
|9,49
|8,93
|6,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,47
|2,33
|6,01
|GSD Holding
|2,33
|2,21
|5,43
|Alarko Holding
|6,56
|6,23
|5,30
|Koç Holding
|16,32
|15,52
|5,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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