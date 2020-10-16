Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alcatel Lucent Teletaş 32,78 29,80 10,00

T.S.K.B.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 32,78 29,80 10,00 T.S.K.B. 1,28 1,18 8,47 Doğuş Otomotiv 17,71 16,58 6,82 Şekerbank 1,84 1,73 6,36 Netaş Telekomünikasyon 21,98 20,90 5,17 Coca Cola İçecek 54,65 52,00 5,10 Gübre Fabrikaları 35,56 34,20 3,98 Yapı ve Kredi Bankası 2,21 2,14 3,27 Albaraka Türk 1,63 1,58 3,16 ARD Bilişim Teknolojileri 41,40 40,14 3,14 GSD Holding 2,38 2,31 3,03 İş Bankası (C) 5,47 5,31 3,01 Net Holding 3,53 3,43 2,92 Mavi Giyim 44,20 43,00 2,79 Aksa 8,05 7,84 2,68 Sabancı Holding 8,56 8,34 2,64 Garanti Bankası 7,18 7,01 2,43 Oyak Çimento 8,44 8,26 2,18 Akbank 5,20 5,09 2,16 Turkcell 16,82 16,48 2,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara