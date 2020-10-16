Borsada en çok değer kazanan hisseler
16.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 32,78 29,80 10,00
T.S.K.B.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,78
|29,80
|10,00
|T.S.K.B.
|1,28
|1,18
|8,47
|Doğuş Otomotiv
|17,71
|16,58
|6,82
|Şekerbank
|1,84
|1,73
|6,36
|Netaş Telekomünikasyon
|21,98
|20,90
|5,17
|Coca Cola İçecek
|54,65
|52,00
|5,10
|Gübre Fabrikaları
|35,56
|34,20
|3,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,21
|2,14
|3,27
|Albaraka Türk
|1,63
|1,58
|3,16
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,40
|40,14
|3,14
|GSD Holding
|2,38
|2,31
|3,03
|İş Bankası (C)
|5,47
|5,31
|3,01
|Net Holding
|3,53
|3,43
|2,92
|Mavi Giyim
|44,20
|43,00
|2,79
|Aksa
|8,05
|7,84
|2,68
|Sabancı Holding
|8,56
|8,34
|2,64
|Garanti Bankası
|7,18
|7,01
|2,43
|Oyak Çimento
|8,44
|8,26
|2,18
|Akbank
|5,20
|5,09
|2,16
|Turkcell
|16,82
|16,48
|2,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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