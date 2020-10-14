Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

14.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:48
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 3,06 2,79 9,68
İpek Doğal Enerji 13,40 12,51 7,11 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 3,06 2,79 9,68
İpek Doğal Enerji 13,40 12,51 7,11
Aksa Enerji 7,07 6,61 6,96
Petkim 4,85 4,54 6,83
Ege Endüstri 815,40 775,00 5,21
Coca Cola İçecek 51,75 49,30 4,97
İş Yatırım Menkul Değerler 9,94 9,49 4,74
Türk Traktör 115,60 110,70 4,43
Tüpraş 83,60 80,20 4,24
Tekfen Holding 15,64 15,04 3,99
Gözde Girişim 6,60 6,38 3,45
Turkcell 16,90 16,34 3,43
Alarko Holding 6,22 6,02 3,32
Ford Otosan 92,75 90,00 3,06
Alarko GMYO 18,77 18,22 3,02
Tümosan Motor ve Traktör 11,78 11,45 2,88
Otokar 148,00 143,90 2,85
Logo Yazılım 102,10 99,35 2,77
T.S.K.B. 1,17 1,14 2,63
Koç Holding 15,18 14,80 2,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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