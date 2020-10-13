Borsada en çok değer kazanan hisseler
13.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,19 2,90 10,00
Tümosan Motor ve Traktör 11,45...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,19
|2,90
|10,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,45
|10,41
|9,99
|Halk GMYO
|2,81
|2,56
|9,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,94
|37,54
|6,39
|Çimsa
|14,28
|13,49
|5,86
|Oyak Çimento
|8,68
|8,20
|5,85
|Coca Cola İçecek
|49,30
|46,60
|5,79
|Bursa Çimento
|7,25
|6,91
|4,92
|İş GMYO
|2,17
|2,09
|3,83
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|1,84
|3,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,71
|12,27
|3,59
|Alkim Kimya
|14,51
|14,02
|3,50
|DO-CO
|340,80
|330,10
|3,24
|Mavi Giyim
|39,94
|38,76
|3,04
|Borusan Mannesmann
|16,10
|15,63
|3,01
|Şekerbank
|1,77
|1,72
|2,91
|Bagfaş
|19,10
|18,60
|2,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,49
|9,26
|2,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,26
|26,60
|2,48
|Aksa
|8,14
|7,96
|2,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500