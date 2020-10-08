Borsada en çok değer kazanan hisseler
08.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 6,56 5,97 9,88
Selçuk Ecza Deposu 9,77 8,92 9,53 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,56
|5,97
|9,88
|Selçuk Ecza Deposu
|9,77
|8,92
|9,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,32
|33,50
|8,42
|Tat Gıda
|11,88
|11,32
|4,95
|Aygaz
|11,75
|11,37
|3,34
|DO-CO
|331,90
|321,50
|3,23
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,77
|3,18
|Coca Cola İçecek
|47,70
|46,32
|2,98
|İş GMYO
|1,85
|1,80
|2,78
|Doğan Holding
|2,48
|2,43
|2,06
|Tüpraş
|81,85
|80,25
|1,99
|Akçansa
|14,13
|13,86
|1,95
|Deva Holding
|19,56
|19,19
|1,93
|Good-Year
|5,64
|5,55
|1,62
|Gözde Girişim
|5,85
|5,76
|1,56
|Şişe Cam
|6,79
|6,69
|1,49
|Çelebi
|80,00
|78,90
|1,39
|Halk GMYO
|2,38
|2,35
|1,28
|TAV Havalimanları
|15,46
|15,28
|1,18
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,15
|9,06
|0,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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