Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

07.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:50
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,57 12,68 7,02
Alcatel Lucent Teletaş 30,36 28,50 6,53 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,57 12,68 7,02
Alcatel Lucent Teletaş 30,36 28,50 6,53
Net Holding 2,63 2,50 5,20
Gübre Fabrikaları 36,64 34,90 4,99
Karel Elektronik 19,10 18,38 3,92
Alkim Kimya 14,50 13,96 3,87
Selçuk Ecza Deposu 8,92 8,60 3,72
Şekerbank 1,68 1,62 3,70
Enerjisa Enerji 9,31 8,99 3,56
Enka İnşaat 7,29 7,05 3,40
Aksa 8,28 8,04 2,99
GSD Holding 2,27 2,21 2,71
Türk Traktör 103,00 100,60 2,39
Petkim 4,40 4,30 2,33
Arçelik 24,32 23,78 2,27
Netaş Telekomünikasyon 22,70 22,26 1,98
Torunlar GMYO 3,77 3,70 1,89
Zorlu Enerji 2,71 2,66 1,88
Koza Madencilik 13,58 13,35 1,72
Doğan Holding 2,43 2,39 1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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