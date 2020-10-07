Borsada en çok değer kazanan hisseler
07.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,57 12,68 7,02
Alcatel Lucent Teletaş 30,36 28,50 6,53 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,57
|12,68
|7,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,36
|28,50
|6,53
|Net Holding
|2,63
|2,50
|5,20
|Gübre Fabrikaları
|36,64
|34,90
|4,99
|Karel Elektronik
|19,10
|18,38
|3,92
|Alkim Kimya
|14,50
|13,96
|3,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|8,60
|3,72
|Şekerbank
|1,68
|1,62
|3,70
|Enerjisa Enerji
|9,31
|8,99
|3,56
|Enka İnşaat
|7,29
|7,05
|3,40
|Aksa
|8,28
|8,04
|2,99
|GSD Holding
|2,27
|2,21
|2,71
|Türk Traktör
|103,00
|100,60
|2,39
|Petkim
|4,40
|4,30
|2,33
|Arçelik
|24,32
|23,78
|2,27
|Netaş Telekomünikasyon
|22,70
|22,26
|1,98
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,70
|1,89
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,66
|1,88
|Koza Madencilik
|13,58
|13,35
|1,72
|Doğan Holding
|2,43
|2,39
|1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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