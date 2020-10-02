Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Borusan Mannesmann 15,95 15,05 5,98

Odaş Elektrik 2,92 2,79 4,66...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 15,95 15,05 5,98 Odaş Elektrik 2,92 2,79 4,66 Özak GMYO 4,27 4,08 4,66 Bagfaş 18,00 17,31 3,99 Alarko GMYO 17,87 17,25 3,59 Doğuş Otomotiv 15,88 15,33 3,59 Migros Ticaret 42,32 40,88 3,52 Netaş Telekomünikasyon 20,50 19,82 3,43 Şekerbank 1,62 1,57 3,18 Gübre Fabrikaları 32,60 31,60 3,16 İskenderun Demir Çelik 7,50 7,28 3,02 Bursa Çimento 6,70 6,56 2,13 Selçuk Ecza Deposu 8,62 8,44 2,13 Petkim 4,25 4,17 1,92 Şişe Cam 7,04 6,91 1,88 Sabancı Holding 8,38 8,23 1,82 Otokar 140,00 137,60 1,74 GSD Holding 2,13 2,10 1,43 Aksa Enerji 6,42 6,33 1,42 MLP Sağlık 17,32 17,08 1,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara