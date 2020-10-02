Borsada en çok değer kazanan hisseler
02.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:23
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 15,95 15,05 5,98
Odaş Elektrik 2,92 2,79 4,66...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|15,95
|15,05
|5,98
|Odaş Elektrik
|2,92
|2,79
|4,66
|Özak GMYO
|4,27
|4,08
|4,66
|Bagfaş
|18,00
|17,31
|3,99
|Alarko GMYO
|17,87
|17,25
|3,59
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|15,33
|3,59
|Migros Ticaret
|42,32
|40,88
|3,52
|Netaş Telekomünikasyon
|20,50
|19,82
|3,43
|Şekerbank
|1,62
|1,57
|3,18
|Gübre Fabrikaları
|32,60
|31,60
|3,16
|İskenderun Demir Çelik
|7,50
|7,28
|3,02
|Bursa Çimento
|6,70
|6,56
|2,13
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|8,44
|2,13
|Petkim
|4,25
|4,17
|1,92
|Şişe Cam
|7,04
|6,91
|1,88
|Sabancı Holding
|8,38
|8,23
|1,82
|Otokar
|140,00
|137,60
|1,74
|GSD Holding
|2,13
|2,10
|1,43
|Aksa Enerji
|6,42
|6,33
|1,42
|MLP Sağlık
|17,32
|17,08
|1,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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