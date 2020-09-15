Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,65 5,14 9,92
Ford Otosan 93,10 86,50 7,63 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
15.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:51

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,65 5,14 9,92
Ford Otosan 93,10 86,50 7,63
Şok Marketler 12,89 12,33 4,54
Eczacıbaşı İlaç 6,89 6,63 3,92
Doğan Holding 2,23 2,15 3,72
Migros Ticaret 39,74 38,34 3,65
Kartonsan 671,30 650,50 3,20
Sasa Polyester 16,27 15,80 2,97
Petkim 4,40 4,30 2,33
Albaraka Türk 1,52 1,49 2,01
GSD Holding 2,15 2,11 1,90
Koza Altın 79,15 77,85 1,67
Anadolu Efes 21,12 20,80 1,54
Ege Endüstri 744,00 733,00 1,50
Anadolu Grubu Holding 17,20 16,95 1,47
Bagfaş 15,39 15,17 1,45
Arçelik 22,96 22,66 1,32
Gübre Fabrik. 28,60 28,24 1,27
Deva Holding 19,38 19,14 1,25
Enka İnşaat 6,76 6,68 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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