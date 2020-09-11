Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

TAV Havalimanları 16,22 15,25 6,36

Halk GMYO 2,24 2,11 6,16...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 16,22 15,25 6,36 Halk GMYO 2,24 2,11 6,16 Pegasus 48,38 46,00 5,17 Odaş Elektrik 2,64 2,52 4,76 Bursa Çimento 5,92 5,66 4,59 Selçuk Ecza Deposu 8,71 8,34 4,44 Aygaz 11,65 11,30 3,10 Brisa 11,77 11,45 2,79 Anadolu Efes 20,60 20,04 2,79 Enerjisa Enerji 8,53 8,33 2,40 Bim Mağazalar 69,30 67,70 2,36 Çelebi 69,35 67,80 2,29 Tofaş Oto. Fab. 23,40 22,92 2,09 Kardemir (D) 3,07 3,01 1,99 Mavi Giyim 39,94 39,22 1,84 İş GMYO 1,74 1,71 1,75 Türk Hava Yolları 10,93 10,76 1,58 Ereğli Demir Çelik 9,15 9,02 1,44 DO-CO 324,50 320,00 1,41 İskenderun Demir Çelik 7,25 7,15 1,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA