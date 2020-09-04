Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ford Otosan 84,50 79,10 6,83

Mavi Giyim 37,78 36,00 4,94 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 84,50 79,10 6,83 Mavi Giyim 37,78 36,00 4,94 MLP Sağlık 16,27 15,51 4,90 Bursa Çimento 5,57 5,31 4,90 Ege Endüstri 729,40 700,30 4,16 Arçelik 22,00 21,20 3,77 GSD Holding 2,24 2,16 3,70 Şişe Cam 6,26 6,06 3,30 TAV Havalimanları 15,10 14,70 2,72 Tofaş Oto Fabrikası 22,70 22,12 2,62 Odaş Elektrik 2,51 2,45 2,45 Tekfen Holding 15,03 14,68 2,38 Trakya Cam 4,06 3,97 2,27 Tat Gıda 10,38 10,15 2,27 Oyak Çimento 7,75 7,58 2,24 Turkcell 14,80 14,48 2,21 Özak GMYO 3,72 3,64 2,20 Anadolu Cam 5,31 5,20 2,12 Brisa 11,21 10,98 2,09 Hektaş 12,11 11,89 1,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA