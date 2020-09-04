Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 84,50 79,10 6,83
Mavi Giyim 37,78 36,00 4,94 ...
04.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|84,50
|79,10
|6,83
|Mavi Giyim
|37,78
|36,00
|4,94
|MLP Sağlık
|16,27
|15,51
|4,90
|Bursa Çimento
|5,57
|5,31
|4,90
|Ege Endüstri
|729,40
|700,30
|4,16
|Arçelik
|22,00
|21,20
|3,77
|GSD Holding
|2,24
|2,16
|3,70
|Şişe Cam
|6,26
|6,06
|3,30
|TAV Havalimanları
|15,10
|14,70
|2,72
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,70
|22,12
|2,62
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,45
|2,45
|Tekfen Holding
|15,03
|14,68
|2,38
|Trakya Cam
|4,06
|3,97
|2,27
|Tat Gıda
|10,38
|10,15
|2,27
|Oyak Çimento
|7,75
|7,58
|2,24
|Turkcell
|14,80
|14,48
|2,21
|Özak GMYO
|3,72
|3,64
|2,20
|Anadolu Cam
|5,31
|5,20
|2,12
|Brisa
|11,21
|10,98
|2,09
|Hektaş
|12,11
|11,89
|1,85
Kaynak: AA