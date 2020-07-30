Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,51 2,35 6,81
Çemtaş 12,05 11,55 4,33
Arçelik...
30.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,51
|2,35
|6,81
|Çemtaş
|12,05
|11,55
|4,33
|Arçelik
|23,08
|22,16
|4,15
|Türk Traktör
|108,00
|104,10
|3,75
|Tat Gıda
|11,41
|11,00
|3,73
|Doğan Holding
|2,11
|2,04
|3,43
|Tekfen Holding
|15,30
|14,82
|3,24
|Migros Ticaret
|44,76
|43,40
|3,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|7,61
|2,63
|Alkim Kimya
|13,31
|12,98
|2,54
|İş Finansal Kiralama
|4,04
|3,94
|2,54
|Hektaş
|14,77
|14,41
|2,50
|Gübre Fabrik.
|29,20
|28,50
|2,46
|Global Yatırım Holding
|4,67
|4,58
|1,97
|Şok Marketler
|13,43
|13,19
|1,82
|Özak GMYO
|4,63
|4,55
|1,76
|Klimasan Klima
|15,82
|15,58
|1,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|11,77
|1,19
|Alarko GMYO
|16,58
|16,39
|1,16
|Doğuş Otomotiv
|17,00
|16,82
|1,07
Kaynak: AA