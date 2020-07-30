Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,51 2,35 6,81

Çemtaş 12,05 11,55 4,33

Arçelik...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,51 2,35 6,81 Çemtaş 12,05 11,55 4,33 Arçelik 23,08 22,16 4,15 Türk Traktör 108,00 104,10 3,75 Tat Gıda 11,41 11,00 3,73 Doğan Holding 2,11 2,04 3,43 Tekfen Holding 15,30 14,82 3,24 Migros Ticaret 44,76 43,40 3,13 Tümosan Motor ve Traktör 7,81 7,61 2,63 Alkim Kimya 13,31 12,98 2,54 İş Finansal Kiralama 4,04 3,94 2,54 Hektaş 14,77 14,41 2,50 Gübre Fabrik. 29,20 28,50 2,46 Global Yatırım Holding 4,67 4,58 1,97 Şok Marketler 13,43 13,19 1,82 Özak GMYO 4,63 4,55 1,76 Klimasan Klima 15,82 15,58 1,54 Kordsa Teknik Tekstil 11,91 11,77 1,19 Alarko GMYO 16,58 16,39 1,16 Doğuş Otomotiv 17,00 16,82 1,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA