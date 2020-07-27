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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 387,20 352,00 10,00
Ege Endüstri 877,20 797,50 9,99 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
27.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 387,20 352,00 10,00
Ege Endüstri 877,20 797,50 9,99
Kartonsan 774,10 703,80 9,99
Borusan Mannesmann 14,43 13,12 9,98
Güneş Sigorta 5,66 5,15 9,90
GSD Holding 2,62 2,39 9,62
ASELSAN 37,68 35,08 7,41
Yataş 9,52 8,89 7,09
Çelebi 80,95 76,55 5,75
Kerevitaş Gıda 5,69 5,41 5,18
Klimasan Klima 17,63 16,85 4,63
Karel Elektronik 17,64 16,89 4,44
Sasa Polyester 14,30 13,70 4,38
İş Yatırım Menkul Değerler 7,88 7,56 4,23
Net Holding 2,66 2,56 3,91
Ülker Bisküvi 27,58 26,58 3,76
Çimsa 11,61 11,26 3,11
Alarko Holding 5,78 5,62 2,85
Çemtaş 11,66 11,36 2,64
Bagfaş 18,67 18,21 2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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