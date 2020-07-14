Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,59 2,36 9,75
Özak GMYO 4,91 4,52 8,63 ...
14.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:57
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,59
|2,36
|9,75
|Özak GMYO
|4,91
|4,52
|8,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|7,41
|5,40
|Kartonsan
|560,40
|539,00
|3,97
|Tat Gıda
|10,46
|10,07
|3,87
|Vestel
|17,71
|17,11
|3,51
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|2,27
|3,08
|Torunlar GMYO
|4,11
|3,99
|3,01
|Bagfaş
|17,76
|17,25
|2,96
|Türk Traktör
|96,30
|93,60
|2,88
|Ülker Bisküvi
|26,86
|26,14
|2,75
|Anadolu Cam
|5,52
|5,38
|2,60
|Aksigorta
|7,99
|7,79
|2,57
|İş Y. Men. Değ.
|6,92
|6,76
|2,37
|Gözde Girişim
|5,02
|4,91
|2,24
|Netaş Telekom.
|15,91
|15,57
|2,18
|Çelebi
|79,00
|77,35
|2,13
|Sabancı Holding
|9,52
|9,33
|2,04
|Soda Sanayii
|7,20
|7,06
|1,98
|Trakya Cam
|4,64
|4,55
|1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA