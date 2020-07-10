Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karsan Otomotiv 3,43 3,19 7,52

Kartonsan 490,00 469,00 4,48 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,43 3,19 7,52 Kartonsan 490,00 469,00 4,48 İpek Doğal Enerji 13,95 13,60 2,57 Türk Hava Yolları 11,83 11,55 2,42 Kerevitaş Gıda 4,87 4,76 2,31 Odaş Elektrik 2,69 2,63 2,28 Turkcell 16,09 15,74 2,22 Anadolu Grubu Holding 20,52 20,12 1,99 Borusan Mannesmann 11,77 11,55 1,90 Çelebi 76,00 74,65 1,81 Migros Ticaret 41,88 41,20 1,65 Türk Traktör 89,65 88,30 1,53 T. Halk Bankası 5,90 5,83 1,20 Brisa 12,30 12,17 1,07 Tofaş Oto. Fab. 25,40 25,18 0,87 Logo Yazılım 88,05 87,30 0,86 Sasa Polyester 10,93 10,84 0,83 Zorlu Enerji 2,54 2,52 0,79 Aksa Enerji 5,62 5,58 0,72 Bizim Mağazaları 19,45 19,38 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA