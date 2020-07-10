Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,43 3,19 7,52
Kartonsan 490,00 469,00 4,48 ...
10.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,43
|3,19
|7,52
|Kartonsan
|490,00
|469,00
|4,48
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|13,60
|2,57
|Türk Hava Yolları
|11,83
|11,55
|2,42
|Kerevitaş Gıda
|4,87
|4,76
|2,31
|Odaş Elektrik
|2,69
|2,63
|2,28
|Turkcell
|16,09
|15,74
|2,22
|Anadolu Grubu Holding
|20,52
|20,12
|1,99
|Borusan Mannesmann
|11,77
|11,55
|1,90
|Çelebi
|76,00
|74,65
|1,81
|Migros Ticaret
|41,88
|41,20
|1,65
|Türk Traktör
|89,65
|88,30
|1,53
|T. Halk Bankası
|5,90
|5,83
|1,20
|Brisa
|12,30
|12,17
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|25,40
|25,18
|0,87
|Logo Yazılım
|88,05
|87,30
|0,86
|Sasa Polyester
|10,93
|10,84
|0,83
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,52
|0,79
|Aksa Enerji
|5,62
|5,58
|0,72
|Bizim Mağazaları
|19,45
|19,38
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA