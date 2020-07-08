Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 23,10 21,42 7,84
Aksa 7,97 7,45 6,98 ...
08.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|23,10
|21,42
|7,84
|Aksa
|7,97
|7,45
|6,98
|Anadolu Grubu Holding
|21,64
|20,50
|5,56
|Global Yat. Holding
|4,39
|4,16
|5,53
|Türk Traktör
|92,00
|87,50
|5,14
|GSD Holding
|2,33
|2,22
|4,95
|Aksigorta
|7,75
|7,45
|4,03
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,69
|3,72
|Alarko GMYO
|18,50
|17,86
|3,58
|Anadolu Efes
|22,98
|22,22
|3,42
|Netaş Telekom.
|16,13
|15,64
|3,13
|Doğan Holding
|2,40
|2,33
|3,00
|Logo Yazılım
|87,00
|84,55
|2,90
|Kardemir (D)
|3,27
|3,19
|2,51
|Koza Altın
|85,95
|84,05
|2,26
|Trakya Cam
|4,31
|4,22
|2,13
|Tekfen Holding
|18,38
|18,01
|2,05
|Türk Telekom
|8,30
|8,14
|1,97
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|2,24
|1,79
|Arçelik
|19,77
|19,45
|1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA