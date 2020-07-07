Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alarko GMYO 17,86 16,24 9,98

Akçansa 15,45 14,05 9,96 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 17,86 16,24 9,98 Akçansa 15,45 14,05 9,96 MLP Sağlık 21,42 19,49 9,90 Trakya Cam 4,22 3,84 9,90 Zorlu Enerji 2,69 2,45 9,80 Şişe Cam 6,49 5,97 8,71 Çimsa 11,48 10,64 7,89 Soda Sanayii 7,20 6,73 6,98 Oyak Çimento 9,87 9,25 6,70 Anadolu Cam 5,46 5,12 6,64 Ülker Bisküvi 26,38 25,08 5,18 Emlak Konut GMYO 2,24 2,14 4,67 Petkim 4,42 4,24 4,25 Türk Traktör 87,50 84,50 3,55 Tat Gıda 10,48 10,16 3,15 Aksa Enerji 5,99 5,82 2,92 Alarko Holding 5,89 5,73 2,79 Bim Mağazalar 71,40 69,70 2,44 Logo Yazılım 84,55 82,55 2,42 Doğuş Otomotiv 15,23 14,89 2,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA