Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Oyak Çimento 9,25 8,41 9,99
Akçansa 14,05 12,78 9,94 ...
06.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Oyak Çimento
|9,25
|8,41
|9,99
|Akçansa
|14,05
|12,78
|9,94
|Net Holding
|2,88
|2,62
|9,92
|Zorlu Enerji
|2,45
|2,23
|9,87
|Migros Ticaret
|43,38
|39,56
|9,66
|Şekerbank
|1,74
|1,60
|8,75
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,62
|8,40
|Torunlar GMYO
|4,14
|3,85
|7,53
|Bagfaş
|18,95
|17,67
|7,24
|Şok Marketler
|14,57
|13,68
|6,51
|İş GMYO
|2,18
|2,05
|6,34
|Karsan Otomotiv
|3,65
|3,44
|6,10
|Eczacıbaşı İlaç
|6,80
|6,42
|5,92
|Tekfen Holding
|17,81
|16,82
|5,89
|Albaraka Türk
|1,93
|1,83
|5,46
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,04
|4,90
|Coca Cola İçecek
|46,48
|44,38
|4,73
|Doğan Holding
|2,28
|2,18
|4,59
|Anadolu Cam
|5,12
|4,90
|4,49
|Çemtaş
|9,14
|8,75
|4,46
Kaynak: AA