Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 5,13 4,67 9,85
Şekerbank 1,60 1,50 6,67 ...
03.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|4,67
|9,85
|Şekerbank
|1,60
|1,50
|6,67
|Netaş Telekomünikasyon
|15,69
|14,86
|5,59
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,65
|5,48
|Zorlu Enerji
|2,23
|2,12
|5,19
|Logo Yazılım
|82,50
|78,75
|4,76
|Karsan Otomotiv
|3,44
|3,30
|4,24
|Oyak Çimento
|8,41
|8,08
|4,08
|Albaraka Türk
|1,83
|1,76
|3,98
|Net Holding
|2,62
|2,53
|3,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|7,24
|3,31
|Türk Traktör
|82,00
|79,50
|3,14
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,55
|2,75
|Karel Elektronik
|17,21
|16,76
|2,68
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|8,96
|2,12
|Aksigorta
|7,32
|7,17
|2,09
|Good-Year
|5,91
|5,79
|2,07
|Migros Ticaret
|39,56
|38,80
|1,96
|Klimasan Klima
|16,55
|16,25
|1,85
|Bursa Çimento
|4,66
|4,58
|1,75
Kaynak: AA