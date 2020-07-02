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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 21,14 19,22 9,99
Karsan Otomotiv 3,30 3,05 8,20...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
02.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 21,14 19,22 9,99
Karsan Otomotiv 3,30 3,05 8,20
Oyak Çimento 8,08 7,60 6,32
GSD Holding 2,20 2,07 6,28
Anadolu Cam 4,99 4,71 5,94
Şişe Cam 5,88 5,57 5,57
Deva Holding 19,98 19,05 4,88
Soda Sanayii 6,57 6,27 4,78
Ford Otosan 74,50 71,15 4,71
Good-Year 5,79 5,53 4,70
Kerevitaş Gıda 4,67 4,47 4,47
Sasa Polyester 11,47 11,01 4,18
Ereğli Demir Çelik 8,74 8,40 4,05
İş GMYO 2,10 2,02 3,96
İş Yatırım Menkul Değerler 6,57 6,32 3,96
İskenderun Demir Çelik 7,60 7,32 3,83
Karel Elektronik 16,76 16,15 3,78
Net Holding 2,53 2,44 3,69
Zorlu Enerji 2,12 2,05 3,41
Şok Marketler 13,45 13,01 3,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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