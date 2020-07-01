Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Torunlar GMYO 3,66 3,33 9,91

Oyak Çimento 7,60 7,08 7,34 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,66 3,33 9,91 Oyak Çimento 7,60 7,08 7,34 Alarko GMYO 15,85 14,83 6,88 Global Yatırım Holding 4,22 4,02 4,98 Çimsa 10,39 9,91 4,84 Doğan Holding 2,19 2,10 4,29 Albaraka Türk 1,71 1,64 4,27 Karsan Otomotiv 3,05 2,93 4,10 Bursa Çimento 4,49 4,32 3,94 Aksa Enerji 5,67 5,46 3,85 Bagfaş 17,88 17,22 3,83 İş GMYO 2,02 1,95 3,59 Otokar 154,90 149,70 3,47 Şekerbank 1,50 1,45 3,45 Trakya Cam 3,71 3,59 3,34 Eczacıbaşı İlaç 6,30 6,11 3,11 Halk GMYO 2,35 2,28 3,07 Coca Cola İçecek 44,72 43,40 3,04 Özak GMYO 4,19 4,07 2,95 Enka İnşaat 6,34 6,16 2,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA