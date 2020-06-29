Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,33 5,00 6,60
Borusan Mannesmann 11,87 11,18 6,17 ...
29.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|5,33
|5,00
|6,60
|Borusan Mannesmann
|11,87
|11,18
|6,17
|Gübre Fabrikaları
|27,86
|26,30
|5,93
|Vakıflar Bankası
|5,38
|5,13
|4,87
|T.S.K.B.
|1,30
|1,25
|4,00
|Halkbank
|6,55
|6,30
|3,97
|Garanti Bankası
|8,53
|8,22
|3,77
|Akbank
|6,11
|5,89
|3,74
|Aksigorta
|6,86
|6,62
|3,63
|İş Bankası (C)
|5,58
|5,39
|3,53
|Arçelik
|19,04
|18,40
|3,48
|Karsan Otomotiv
|2,84
|2,75
|3,27
|Anadolu Grubu Holding
|20,40
|19,81
|2,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,45
|2,38
|2,94
|Şekerbank
|1,40
|1,36
|2,94
|Koza Madencilik
|13,36
|12,99
|2,85
|İskenderun Demir Çelik
|7,36
|7,17
|2,65
|Kardemir (D)
|3,12
|3,04
|2,63
|Brisa
|12,55
|12,24
|2,53
|Doğan Holding
|2,05
|2,00
|2,50
Kaynak: AA