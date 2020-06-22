Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Enka İnşaat 6,49 5,90 10,00

Bizim Mağazaları 19,48 17,71 9,99 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 6,49 5,90 10,00 Bizim Mağazaları 19,48 17,71 9,99 Gübre Fabrikaları 29,64 26,96 9,94 Karsan Otomotiv 2,55 2,32 9,91 Halkbank 6,45 6,11 5,56 Koza Madencilik 13,44 12,79 5,08 Emlak Konut GMYO 1,94 1,85 4,86 Albaraka Türk 1,64 1,57 4,46 Şişe Cam 5,41 5,18 4,44 İş Bankası (C) 5,53 5,30 4,34 Tofaş Oto Fabrikası 23,92 23,06 3,73 Aygaz 11,59 11,22 3,30 Trakya Cam 3,50 3,39 3,24 Akbank 6,17 5,99 3,01 Doğuş Otomotiv 16,14 15,67 3,00 Koza Altın 81,60 79,35 2,84 Yataş 8,14 7,92 2,78 İş GMYO 1,91 1,86 2,69 Klimasan Klima 16,82 16,38 2,68 Anadolu Hayat Emeklilik 6,98 6,80 2,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA