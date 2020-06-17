Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 14,88 13,53 9,98

Tat Gıda 10,00 9,30 7,53 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,88 13,53 9,98 Tat Gıda 10,00 9,30 7,53 Brisa 12,45 11,80 5,51 Şekerbank 1,35 1,28 5,47 Deva Holding 21,20 20,18 5,05 Vestel 16,05 15,29 4,97 Güneş Sigorta 4,45 4,24 4,95 Alarko Holding 5,60 5,35 4,67 Albaraka Türk 1,62 1,55 4,52 Yataş 8,18 7,83 4,47 Eczacıbaşı İlaç 6,37 6,10 4,43 Borusan Mannesmann 11,14 10,67 4,40 Anadolu Efes 20,34 19,51 4,25 Bim Mağazalar 66,55 64,55 3,10 Karsan Otomotiv 2,35 2,28 3,07 Eczacıbaşı Yatırım 13,99 13,58 3,02 Trakya Cam 3,38 3,29 2,74 Good-Year 5,42 5,28 2,65 Gübre Fabrikaları 25,62 24,96 2,64 Selçuk Ecza Deposu 9,21 8,99 2,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA