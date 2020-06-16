Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 13,53 12,30 10,00

Deva Holding 20,18 18,35 9,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 13,53 12,30 10,00 Deva Holding 20,18 18,35 9,97 Torunlar GMYO 3,20 2,91 9,97 Reysaş GMYO 5,44 5,07 7,30 Özak GMYO 3,73 3,50 6,57 Akçansa 12,75 12,00 6,25 Ege Endüstri 635,20 601,90 5,53 Odaş Elektrik 2,15 2,04 5,39 Alkim Kimya 14,80 14,15 4,59 Ülker Bisküvi 25,16 24,16 4,14 Kerevitaş Gıda 4,52 4,35 3,91 Yataş 7,83 7,54 3,85 Zorlu Enerji 1,63 1,57 3,82 Halk GMYO 2,02 1,95 3,59 Vestel 15,29 14,81 3,24 Netaş Telekomünikasyon 14,19 13,77 3,05 Türk Traktör 69,85 67,85 2,95 Anadolu Hayat Emeklilik 6,82 6,63 2,87 Çimsa 9,36 9,10 2,86 Türk Telekom 7,69 7,48 2,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA