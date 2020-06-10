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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 11,26 10,24 9,96
Doğuş Otomotiv 12,15 11,05 9,95 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
10.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 11,26 10,24 9,96
Doğuş Otomotiv 12,15 11,05 9,95
Global Yatırım Holding 3,66 3,39 7,96
Vestel 14,92 13,88 7,49
Torunlar GMYO 3,07 2,88 6,60
İş GMYO 1,92 1,82 5,49
Çimsa 9,25 8,84 4,64
Güneş Sigorta 3,84 3,67 4,63
T.S.K.B. 1,19 1,14 4,39
Emlak Konut GMYO 1,95 1,87 4,28
Yataş 7,51 7,22 4,02
Özak GMYO 3,40 3,27 3,98
Tekfen Holding 15,56 15,00 3,73
Kerevitaş Gıda 4,20 4,06 3,45
Kardemir (D) 2,68 2,60 3,08
Anadolu Grubu Holding 19,30 18,79 2,71
Sasa Polyester 10,38 10,11 2,67
Şekerbank 1,26 1,23 2,44
Anadolu Hayat Emeklilik 6,66 6,51 2,30
Doğan Holding 1,99 1,95 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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