Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 16,39 14,90 10,00

Emlak Konut GMYO 1,74...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 16,39 14,90 10,00 Emlak Konut GMYO 1,74 1,64 6,10 Çemtaş 8,16 7,79 4,75 Türk Traktör 66,60 63,70 4,55 Gübre Fabrikaları 25,84 24,82 4,11 Güneş Sigorta 3,61 3,52 2,56 İskenderun Demir Çelik 7,11 6,95 2,30 Torunlar GMYO 2,89 2,84 1,76 Şok Marketler 12,00 11,83 1,44 Ford Otosan 68,25 67,30 1,41 Gözde Girişim 4,54 4,48 1,34 Arçelik 16,90 16,69 1,26 Mavi Giyim 45,80 45,24 1,24 Ege Endüstri 580,00 573,00 1,22 Ülker Bisküvi 23,48 23,20 1,21 Çimsa 8,94 8,85 1,02 Anadolu Cam 4,37 4,33 0,92 Vestel 13,76 13,65 0,81 Kardemir (D) 2,63 2,61 0,77 Otokar 134,50 133,50 0,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA