Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 16,39 14,90 10,00
Emlak Konut GMYO 1,74...
08.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|16,39
|14,90
|10,00
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,64
|6,10
|Çemtaş
|8,16
|7,79
|4,75
|Türk Traktör
|66,60
|63,70
|4,55
|Gübre Fabrikaları
|25,84
|24,82
|4,11
|Güneş Sigorta
|3,61
|3,52
|2,56
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|6,95
|2,30
|Torunlar GMYO
|2,89
|2,84
|1,76
|Şok Marketler
|12,00
|11,83
|1,44
|Ford Otosan
|68,25
|67,30
|1,41
|Gözde Girişim
|4,54
|4,48
|1,34
|Arçelik
|16,90
|16,69
|1,26
|Mavi Giyim
|45,80
|45,24
|1,24
|Ege Endüstri
|580,00
|573,00
|1,22
|Ülker Bisküvi
|23,48
|23,20
|1,21
|Çimsa
|8,94
|8,85
|1,02
|Anadolu Cam
|4,37
|4,33
|0,92
|Vestel
|13,76
|13,65
|0,81
|Kardemir (D)
|2,63
|2,61
|0,77
|Otokar
|134,50
|133,50
|0,75
Kaynak: AA