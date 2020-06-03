Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,28 1,17 9,40
Anadolu Efes 19,70 18,52 6,37 ...
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,28
|1,17
|9,40
|Anadolu Efes
|19,70
|18,52
|6,37
|Deva Holding
|19,80
|18,70
|5,88
|Enerjisa Enerji
|8,42
|8,04
|4,73
|Odaş Elektrik
|2,08
|1,99
|4,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|11,38
|4,22
|Selçuk Ecza Deposu
|8,43
|8,09
|4,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,43
|6,18
|4,05
|Torunlar GMYO
|2,83
|2,72
|4,04
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|3,98
|4,02
|Bim Mağazalar
|65,35
|63,05
|3,65
|Tekfen Holding
|15,18
|14,66
|3,55
|Aksigorta
|6,63
|6,41
|3,43
|Güneş Sigorta
|3,66
|3,55
|3,10
|Anadolu Grubu Holding
|18,60
|18,05
|3,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,60
|12,25
|2,86
|Tat Gıda
|9,09
|8,85
|2,71
|Tofaş Oto Fabrikaları
|23,58
|22,96
|2,70
|Alarko Holding
|5,34
|5,20
|2,69
|Albaraka Türk
|1,53
|1,49
|2,68
Kaynak: AA