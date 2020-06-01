Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 24,82 22,58 9,92
Akçansa 8,78 7,99 9,89 ...
01.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|24,82
|22,58
|9,92
|Akçansa
|8,78
|7,99
|9,89
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|1,47
|9,52
|Çimsa
|8,59
|7,94
|8,19
|Net Holding
|2,42
|2,27
|6,61
|Alkim Kimya
|12,44
|11,69
|6,42
|ASELSAN
|31,90
|30,18
|5,70
|Gözde Girişim
|4,32
|4,10
|5,37
|Bizim Mağazaları
|14,33
|13,62
|5,21
|Güneş Sigorta
|3,51
|3,36
|4,46
|Albaraka Türk
|1,43
|1,37
|4,38
|Kardemir (D)
|2,61
|2,51
|3,98
|Koç Holding
|16,73
|16,14
|3,66
|T.S.K.B.
|1,14
|1,10
|3,64
|Tüpraş
|88,80
|85,70
|3,62
|Türk Traktör
|63,30
|61,10
|3,60
|Aygaz
|11,10
|10,72
|3,54
|Aksa Enerji
|4,81
|4,65
|3,44
|Alarko GMYO
|15,12
|14,64
|3,28
|Arçelik
|16,27
|15,77
|3,17
Kaynak: AA