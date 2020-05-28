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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,67 1,52 9,87
İpek Doğal Enerji 15,48 14,35 7,87 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
28.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:49

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,67 1,52 9,87
İpek Doğal Enerji 15,48 14,35 7,87
Gübre Fabrikaları 21,42 19,97 7,26
Koç Holding 16,66 15,70 6,11
MLP Sağlık 17,00 16,28 4,42
Mavi Giyim 43,30 41,48 4,39
Zorlu Enerji 1,44 1,38 4,35
Sasa Polyester 10,48 10,09 3,87
Tofaş Oto Fabrikası 22,78 22,04 3,36
Türk Hava Yolları 12,68 12,33 2,84
Tüpraş 85,50 83,90 1,91
Garanti Bankası 7,78 7,64 1,83
Koza Altın 74,80 73,60 1,63
Ford Otosan 64,05 63,05 1,59
Koza Madencilik 12,58 12,39 1,53
Arçelik 16,62 16,37 1,53
Vakıflar Bankası 4,66 4,59 1,53
Deva Holding 18,89 18,61 1,50
İş Bankası (C) 4,94 4,87 1,44
Akbank 5,66 5,60 1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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