Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,67 1,52 9,87
İpek Doğal Enerji 15,48 14,35 7,87 ...
28.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,67
|1,52
|9,87
|İpek Doğal Enerji
|15,48
|14,35
|7,87
|Gübre Fabrikaları
|21,42
|19,97
|7,26
|Koç Holding
|16,66
|15,70
|6,11
|MLP Sağlık
|17,00
|16,28
|4,42
|Mavi Giyim
|43,30
|41,48
|4,39
|Zorlu Enerji
|1,44
|1,38
|4,35
|Sasa Polyester
|10,48
|10,09
|3,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,78
|22,04
|3,36
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,33
|2,84
|Tüpraş
|85,50
|83,90
|1,91
|Garanti Bankası
|7,78
|7,64
|1,83
|Koza Altın
|74,80
|73,60
|1,63
|Ford Otosan
|64,05
|63,05
|1,59
|Koza Madencilik
|12,58
|12,39
|1,53
|Arçelik
|16,62
|16,37
|1,53
|Vakıflar Bankası
|4,66
|4,59
|1,53
|Deva Holding
|18,89
|18,61
|1,50
|İş Bankası (C)
|4,94
|4,87
|1,44
|Akbank
|5,66
|5,60
|1,07
Kaynak: AA