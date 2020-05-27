Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

TAV Havalimanları 20,58 18,71 9,99

Türk Hava Yolları 12,33...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 20,58 18,71 9,99 Türk Hava Yolları 12,33 11,21 9,99 Bizim Mağazaları 13,90 12,64 9,97 Pegasus 59,10 53,75 9,95 Netaş Telekomünikasyon 15,54 14,29 8,75 Coca Cola İçecek 43,28 40,44 7,02 Çelebi 92,60 86,95 6,50 Arçelik 16,37 15,52 5,48 Anadolu Efes 18,84 17,91 5,19 Emlak Konut GMYO 1,43 1,36 5,15 Deva Holding 18,61 17,75 4,85 Tüpraş 83,90 80,15 4,68 Anadolu Grubu Holding 17,63 16,85 4,63 Ford Otosan 63,05 60,50 4,21 Karel Elektronik 16,65 15,99 4,13 Torunlar GMYO 2,53 2,43 4,12 Doğuş Otomotiv 10,56 10,16 3,94 Çimsa 8,02 7,73 3,75 Enka İnşaat 5,68 5,48 3,61 Zorlu Enerji 1,38 1,34 2,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA