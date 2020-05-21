Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 14,50 13,39 8,29
Gübre Fabrikaları 20,40...
21.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|13,39
|8,29
|Gübre Fabrikaları
|20,40
|18,84
|8,28
|Alarko Holding
|5,21
|4,83
|7,87
|Brisa
|11,02
|10,26
|7,41
|Net Holding
|2,23
|2,14
|4,21
|Vestel
|13,82
|13,30
|3,91
|Coca Cola İçecek
|38,98
|37,66
|3,51
|Bim Mağazalar
|61,90
|60,00
|3,17
|Tekfen Holding
|13,94
|13,53
|3,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,97
|2,63
|Anadolu Cam
|4,30
|4,19
|2,63
|Koza Madencilik
|12,46
|12,15
|2,55
|Tat Gıda
|8,49
|8,30
|2,29
|Türk Hava Yolları
|11,12
|10,88
|2,21
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,68
|5,57
|1,97
|Şok Marketler
|11,77
|11,55
|1,90
|Arçelik
|15,62
|15,35
|1,76
|Reysaş GMYO
|4,91
|4,83
|1,66
|Tofaş Oto Fabrikaları
|21,50
|21,16
|1,61
|Aksigorta
|6,13
|6,04
|1,49
Kaynak: AA