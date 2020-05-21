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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 14,50 13,39 8,29
Gübre Fabrikaları 20,40...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
21.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 14,50 13,39 8,29
Gübre Fabrikaları 20,40 18,84 8,28
Alarko Holding 5,21 4,83 7,87
Brisa 11,02 10,26 7,41
Net Holding 2,23 2,14 4,21
Vestel 13,82 13,30 3,91
Coca Cola İçecek 38,98 37,66 3,51
Bim Mağazalar 61,90 60,00 3,17
Tekfen Holding 13,94 13,53 3,03
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,97 2,63
Anadolu Cam 4,30 4,19 2,63
Koza Madencilik 12,46 12,15 2,55
Tat Gıda 8,49 8,30 2,29
Türk Hava Yolları 11,12 10,88 2,21
İş Yatırım Menkul Değerler 5,68 5,57 1,97
Şok Marketler 11,77 11,55 1,90
Arçelik 15,62 15,35 1,76
Reysaş GMYO 4,91 4,83 1,66
Tofaş Oto Fabrikaları 21,50 21,16 1,61
Aksigorta 6,13 6,04 1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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