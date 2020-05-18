Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 18,50 16,82 9,99
Bim Mağazalar 62,10...
18.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|18,50
|16,82
|9,99
|Bim Mağazalar
|62,10
|56,50
|9,91
|Adana Çimento (A)
|11,09
|10,13
|9,48
|Pegasus
|55,05
|50,90
|8,15
|TAV Havalimanları
|18,23
|17,05
|6,92
|Netaş Telekom.
|14,23
|13,45
|5,80
|Borusan Mannesmann
|10,36
|9,85
|5,18
|Enerjisa Enerji
|8,24
|7,84
|5,10
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,25
|4,80
|Karel Elektronik
|16,23
|15,49
|4,78
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|3,98
|4,27
|Yataş
|7,17
|6,88
|4,22
|Güneş Sigorta
|3,08
|2,96
|4,05
|Global Yat. Holding
|3,39
|3,26
|3,99
|Alarko GMYO
|15,14
|14,56
|3,98
|Torunlar GMYO
|2,41
|2,32
|3,88
|Gözde Girişim
|4,04
|3,89
|3,86
|Logo Yazılım
|76,95
|74,10
|3,85
|Aygaz
|10,55
|10,17
|3,74
|Tofaş Oto. Fab.
|21,00
|20,26
|3,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA