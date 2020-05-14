Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 5,02 4,57 9,85
Gübre Fabrikaları 18,57 17,65 5,21 ...
14.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:00
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|5,02
|4,57
|9,85
|Gübre Fabrikaları
|18,57
|17,65
|5,21
|Türk Traktör
|61,50
|59,10
|4,06
|Bim Mağazalar
|54,20
|52,40
|3,44
|Kardemir (D)
|2,50
|2,44
|2,46
|Deva Holding
|19,58
|19,16
|2,19
|Net Holding
|2,06
|2,02
|1,98
|ASELSAN
|29,22
|28,66
|1,95
|Alarko Holding
|4,72
|4,63
|1,94
|Aksigorta
|5,93
|5,82
|1,89
|Enerjisa Enerji
|7,60
|7,46
|1,88
|Tat Gıda
|7,73
|7,61
|1,58
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|6,40
|1,56
|Sasa Polyester
|9,22
|9,10
|1,32
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|14,02
|0,93
|Otokar
|132,40
|131,50
|0,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,64
|10,60
|0,38
|Aksa
|6,42
|6,40
|0,31
|Migros Ticaret
|32,62
|32,52
|0,31
|Koza Altın
|74,10
|73,95
|0,20
Kaynak: AA