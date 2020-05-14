Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Reysaş GMYO 5,02 4,57 9,85

Gübre Fabrikaları 18,57 17,65 5,21 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 5,02 4,57 9,85 Gübre Fabrikaları 18,57 17,65 5,21 Türk Traktör 61,50 59,10 4,06 Bim Mağazalar 54,20 52,40 3,44 Kardemir (D) 2,50 2,44 2,46 Deva Holding 19,58 19,16 2,19 Net Holding 2,06 2,02 1,98 ASELSAN 29,22 28,66 1,95 Alarko Holding 4,72 4,63 1,94 Aksigorta 5,93 5,82 1,89 Enerjisa Enerji 7,60 7,46 1,88 Tat Gıda 7,73 7,61 1,58 Anadolu Hayat Emek. 6,50 6,40 1,56 Sasa Polyester 9,22 9,10 1,32 İpek Doğal Enerji 14,15 14,02 0,93 Otokar 132,40 131,50 0,68 Kordsa Teknik Tekstil 10,64 10,60 0,38 Aksa 6,42 6,40 0,31 Migros Ticaret 32,62 32,52 0,31 Koza Altın 74,10 73,95 0,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA