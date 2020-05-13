Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 19,16 17,42 9,99
Alkim Kimya 17,52 15,93 9,98 ...
13.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,16
|17,42
|9,99
|Alkim Kimya
|17,52
|15,93
|9,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,79
|11,63
|9,97
|Gübre Fabrikaları
|17,65
|16,05
|9,97
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|5,42
|9,96
|Selçuk Ecza Deposu
|9,61
|8,74
|9,95
|Aksa Enerji
|4,80
|4,37
|9,84
|İpek Doğal Enerji
|14,02
|13,07
|7,27
|Ege Endüstri
|580,50
|552,10
|5,14
|ASELSAN
|28,66
|27,42
|4,52
|Doğuş Otomotiv
|9,57
|9,20
|4,02
|Vestel
|13,04
|12,56
|3,82
|İş Finansal Kiralama
|3,87
|3,73
|3,75
|Borusan Mannesmann
|9,96
|9,63
|3,43
|Otokar
|131,50
|127,50
|3,14
|Tofaş Oto Fabrikaları
|20,08
|19,50
|2,97
|Koza Madencilik
|12,44
|12,11
|2,73
|İş Y. Menkul Değerler
|5,62
|5,48
|2,55
|Coca Cola İçecek
|36,60
|35,70
|2,52
|Sasa Polyester
|9,10
|8,89
|2,36
Kaynak: AA