Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 19,16 17,42 9,99

Alkim Kimya 17,52 15,93 9,98 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,16 17,42 9,99 Alkim Kimya 17,52 15,93 9,98 Eczacıbaşı Yatırım 12,79 11,63 9,97 Gübre Fabrikaları 17,65 16,05 9,97 Eczacıbaşı İlaç 5,96 5,42 9,96 Selçuk Ecza Deposu 9,61 8,74 9,95 Aksa Enerji 4,80 4,37 9,84 İpek Doğal Enerji 14,02 13,07 7,27 Ege Endüstri 580,50 552,10 5,14 ASELSAN 28,66 27,42 4,52 Doğuş Otomotiv 9,57 9,20 4,02 Vestel 13,04 12,56 3,82 İş Finansal Kiralama 3,87 3,73 3,75 Borusan Mannesmann 9,96 9,63 3,43 Otokar 131,50 127,50 3,14 Tofaş Oto Fabrikaları 20,08 19,50 2,97 Koza Madencilik 12,44 12,11 2,73 İş Y. Menkul Değerler 5,62 5,48 2,55 Coca Cola İçecek 36,60 35,70 2,52 Sasa Polyester 9,10 8,89 2,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA