Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 488,70 444,30 9,99
Deva Holding 17,42 15,84 9,97 ...
12.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|488,70
|444,30
|9,99
|Deva Holding
|17,42
|15,84
|9,97
|Eczacıbaşı İlaç
|5,42
|4,93
|9,94
|Alkim Kimya
|15,93
|14,49
|9,94
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|7,95
|9,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,63
|10,58
|9,92
|Aksa Enerji
|4,37
|3,98
|9,80
|Ege Endüstri
|552,10
|510,30
|8,19
|Koza Madencilik
|12,11
|11,20
|8,13
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,24
|5,65
|Ford Otosan
|58,15
|55,50
|4,77
|Türk Telekom
|7,36
|7,05
|4,40
|Borusan Mannesmann
|9,63
|9,25
|4,11
|Net Holding
|2,05
|1,97
|4,06
|Migros Ticaret
|32,82
|31,60
|3,86
|Şekerbank
|1,08
|1,04
|3,85
|Karel Elektronik
|15,70
|15,13
|3,77
|İpek Doğal Enerji
|13,07
|12,60
|3,73
|Gözde Girişim
|3,91
|3,77
|3,71
|Yataş
|6,74
|6,50
|3,69
Kaynak: AA