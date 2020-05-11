Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 15,84 14,40 10,00
Eczacıbaşı Yatırım 10,58...
11.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|15,84
|14,40
|10,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,58
|9,62
|9,98
|Selçuk Ecza Deposu
|7,95
|7,23
|9,96
|Alkim Kimya
|14,49
|13,18
|9,94
|İş Fin.Kir.
|3,90
|3,55
|9,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,93
|4,49
|9,80
|Çemtaş
|7,35
|6,84
|7,46
|Migros Ticaret
|31,60
|29,66
|6,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,81
|5,53
|5,06
|Good-Year
|4,57
|4,40
|3,86
|Adana Çimento (A)
|10,17
|9,85
|3,25
|Net Holding
|1,97
|1,92
|2,60
|Türk Telekom
|7,05
|6,88
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,10
|2,38
|MLP Sağlık
|15,72
|15,37
|2,28
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,77
|2,26
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,77
|2,26
|Borusan Mannesmann
|9,25
|9,05
|2,21
|Petkim
|3,74
|3,66
|2,19
|Halk GMYO
|1,45
|1,42
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA