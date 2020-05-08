Borsada en çok değer kazanan hisseler
08.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,18 11,99 9,92
İş Finansal Kiralama 3,55 3,34 6,29...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,18
|11,99
|9,92
|İş Finansal Kiralama
|3,55
|3,34
|6,29
|Halkbank
|5,44
|5,19
|4,82
|Vakıflar Bankası
|4,64
|4,50
|3,11
|Good-Year
|4,40
|4,29
|2,56
|Halk GMYO
|1,42
|1,39
|2,16
|Petkim
|3,66
|3,59
|1,95
|Turkcell
|13,40
|13,15
|1,90
|Adana Çimento (A)
|9,85
|9,67
|1,86
|Migros Ticaret
|29,66
|29,18
|1,64
|Koç Holding
|14,97
|14,74
|1,56
|Bim Mağazalar
|51,00
|50,35
|1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,53
|5,46
|1,28
|Bursa Çimento
|3,85
|3,81
|1,05
|Brisa
|8,70
|8,61
|1,05
|Enka İnşaat
|6,21
|6,16
|0,81
|Türk Traktör
|56,25
|55,80
|0,81
|Enerjisa Enerji
|7,46
|7,41
|0,67
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|8,00
|0,63
|Deva Holding
|14,40
|14,32
|0,56
Kaynak: AA