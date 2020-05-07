Borsada en çok değer kazanan hisseler
07.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:58
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 11,99 10,90 10,05
Bizim Mağazaları 12,95 11,78 9,93 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|11,99
|10,90
|10,05
|Bizim Mağazaları
|12,95
|11,78
|9,93
|Şok Marketler
|11,13
|10,32
|7,85
|Kardemir (D)
|2,60
|2,48
|4,84
|Sasa Polyester
|9,38
|8,97
|4,57
|Yataş
|6,71
|6,46
|3,87
|Aksa Enerji
|4,08
|3,94
|3,55
|Türk Traktör
|55,80
|54,00
|3,33
|Bursa Çimento
|3,81
|3,69
|3,25
|Gözde Girişim
|3,85
|3,73
|3,22
|Tat Gıda
|7,46
|7,24
|3,04
|MLP Sağlık
|15,81
|15,35
|3,00
|Şekerbank
|1,05
|1,02
|2,94
|Doğan Holding
|1,95
|1,90
|2,63
|Gübre Fabrikaları
|16,05
|15,65
|2,56
|Kartonsan
|446,00
|435,00
|2,53
|Ülker Bisküvi
|22,78
|22,24
|2,43
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,27
|2,36
|Enka İnşaat
|6,16
|6,02
|2,33
|Coca Cola İçecek
|37,80
|36,96
|2,27
Kaynak: AA