Borsada en çok değer kazanan hisseler
06.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,48 2,26 9,73
İpek Doğal Enerji 14,44 13,29 8,65 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,48
|2,26
|9,73
|İpek Doğal Enerji
|14,44
|13,29
|8,65
|Güneş Sigorta
|3,19
|2,97
|7,41
|Karsan Otomotiv
|1,84
|1,73
|6,36
|Aksigorta
|6,01
|5,74
|4,70
|Koza Madencilik
|12,43
|11,92
|4,28
|Çemtaş
|7,10
|6,84
|3,80
|Coca Cola İçecek
|36,96
|35,74
|3,41
|Klimasan Klima
|16,73
|16,22
|3,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|7,76
|3,09
|Brisa
|8,86
|8,61
|2,90
|Aksa Enerji
|3,94
|3,84
|2,60
|Petkim
|3,57
|3,48
|2,59
|Migros Ticaret
|29,42
|28,76
|2,29
|Trakya Cam
|3,23
|3,16
|2,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|6,83
|2,20
|Enerjisa Enerji
|7,55
|7,39
|2,17
|Koza Altın
|75,80
|74,20
|2,16
|Vestel
|13,43
|13,16
|2,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|2,07
|1,93
Kaynak: AA