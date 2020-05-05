Borsada en çok değer kazanan hisseler
05.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,03 14,58 9,95
Alkim Kimya 67,05 61,85 8,41 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|16,03
|14,58
|9,95
|Alkim Kimya
|67,05
|61,85
|8,41
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|12,38
|7,35
|İş GMYO
|1,62
|1,53
|5,88
|Sasa Polyester
|8,89
|8,47
|4,96
|Netaş Telekomünikasyon
|13,28
|12,69
|4,65
|Kardemir (D)
|2,26
|2,16
|4,63
|Logo Yazılım
|74,00
|70,75
|4,59
|Torunlar GMYO
|2,47
|2,37
|4,22
|Karel Elektronik
|16,25
|15,71
|3,44
|Global Yat. Holding
|3,25
|3,15
|3,17
|Koza Madencilik
|11,92
|11,58
|2,94
|Koza Altın
|74,20
|72,10
|2,91
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|6,64
|2,86
|Güneş Sigorta
|2,97
|2,89
|2,77
|ASELSAN
|27,06
|26,36
|2,66
|Tat Gıda
|7,37
|7,19
|2,50
|Albaraka Türk
|1,27
|1,24
|2,42
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|4,16
|2,40
|Doğan Holding
|1,88
|1,84
|2,17
Kaynak: AA