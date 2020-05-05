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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
05.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,03 14,58 9,95
Alkim Kimya 67,05 61,85 8,41 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,03 14,58 9,95
Alkim Kimya 67,05 61,85 8,41
İpek Doğal Enerji 13,29 12,38 7,35
İş GMYO 1,62 1,53 5,88
Sasa Polyester 8,89 8,47 4,96
Netaş Telekomünikasyon 13,28 12,69 4,65
Kardemir (D) 2,26 2,16 4,63
Logo Yazılım 74,00 70,75 4,59
Torunlar GMYO 2,47 2,37 4,22
Karel Elektronik 16,25 15,71 3,44
Global Yat. Holding 3,25 3,15 3,17
Koza Madencilik 11,92 11,58 2,94
Koza Altın 74,20 72,10 2,91
İskenderun Demir Çelik 6,83 6,64 2,86
Güneş Sigorta 2,97 2,89 2,77
ASELSAN 27,06 26,36 2,66
Tat Gıda 7,37 7,19 2,50
Albaraka Türk 1,27 1,24 2,42
Kerevitaş Gıda 4,26 4,16 2,40
Doğan Holding 1,88 1,84 2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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