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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,21 9,29 9,90
Hektaş 13,75 12,69 8,35 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
29.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,21 9,29 9,90
Hektaş 13,75 12,69 8,35
Net Holding 2,04 1,90 7,37
Tat Gıda 8,32 7,77 7,08
Odaş Elektrik 1,85 1,73 6,94
Aksa 6,49 6,17 5,19
Karel Elektronik 16,90 16,07 5,16
Tofaş Oto. Fabrikaları 22,20 21,22 4,62
Migros Ticaret 30,30 29,00 4,48
İş Yatırım Menkul Değerler 5,22 5,00 4,40
Akçansa 8,01 7,70 4,03
Enerjisa Enerji 7,41 7,13 3,93
Özak GMYO 2,72 2,62 3,82
Deva Holding 18,00 17,34 3,81
Borusan Mannesmann 9,63 9,28 3,77
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,92 3,28
Tüpraş 88,90 86,20 3,13
Anadolu Grubu Holding 16,72 16,23 3,02
Türk Traktör 57,80 56,15 2,94
İpek Doğal Enerji 12,45 12,11 2,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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