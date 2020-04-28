Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99

Deva Holding 17,34 15,77 9,96 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99 Deva Holding 17,34 15,77 9,96 Anadolu Cam 4,22 3,84 9,90 Bursa Çimento 3,77 3,61 4,43 Brisa 8,42 8,07 4,34 Odaş Elektrik 1,73 1,66 4,22 Akçansa 7,70 7,42 3,77 Global Yatırım Holding 3,33 3,21 3,74 Çimsa 7,58 7,37 2,85 Vestel 13,10 12,75 2,75 Pegasus 52,50 51,10 2,74 Tümosan Motor ve Traktör 5,63 5,50 2,36 Alkim Kimya 62,95 61,50 2,36 Arçelik 16,09 15,75 2,16 Good-Year 4,37 4,28 2,10 Yataş 6,64 6,52 1,84 Adana Çimento (A) 9,31 9,15 1,75 Bim Mağazalar 56,65 55,70 1,71 Tofaş Oto Fabrikaları 21,22 20,90 1,53 Doğuş Otomotiv 9,29 9,17 1,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA