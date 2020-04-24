Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 441,90 401,80 9,98

Deva Holding 14,44 13,13 9,98 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 441,90 401,80 9,98 Deva Holding 14,44 13,13 9,98 Şok Marketler 11,69 10,63 9,97 Güneş Sigorta 3,10 2,82 9,93 Alkim Kimya 55,95 50,90 9,92 Kerevitaş Gıda 4,24 3,86 9,84 Çemtaş 7,20 6,75 6,67 Enerjisa Enerji 6,90 6,47 6,65 Aksigorta 5,85 5,51 6,17 Doğuş Otomotiv 8,81 8,31 6,02 İpek Doğal Enerji 11,14 10,57 5,39 Tat Gıda 7,86 7,52 4,52 MLP Sağlık 13,48 12,90 4,50 Netaş Telekom. 13,29 12,72 4,48 Tekfen Holding 14,50 13,88 4,47 Gözde Girişim 4,03 3,86 4,40 Eczacıbaşı İlaç 4,82 4,66 3,43 Alarko GMYO 13,77 13,33 3,30 Çelebi 83,55 81,05 3,08 T.S.K.B. 1,02 0,99 3,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA