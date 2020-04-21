Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 71,50 65,00 10,00
Bizim Mağazaları 13,45 12,23 9,98...
21.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|71,50
|65,00
|10,00
|Bizim Mağazaları
|13,45
|12,23
|9,98
|Deva Holding
|11,94
|10,86
|9,94
|Hektaş
|12,40
|11,52
|7,64
|Doğan Holding
|1,72
|1,63
|5,52
|Yataş
|6,46
|6,15
|5,04
|Kerevitaş Gıda
|3,80
|3,64
|4,40
|Selçuk Ecza Deposu
|7,56
|7,30
|3,56
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|4,52
|2,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|9,91
|2,62
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,18
|6,03
|2,49
|Trakya Cam
|3,53
|3,45
|2,32
|Brisa
|7,83
|7,66
|2,22
|Vestel
|11,55
|11,31
|2,12
|Soda Sanayii
|6,00
|5,88
|2,04
|Şişe Cam
|5,07
|4,97
|2,01
|Aksigorta
|5,58
|5,47
|2,01
|Aksa Enerji
|3,64
|3,57
|1,96
|Türk Traktör
|52,40
|51,40
|1,95
|Alkim Kimya
|51,50
|50,55
|1,88
Kaynak: AA