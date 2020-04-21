Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Logo Yazılım 71,50 65,00 10,00

Bizim Mağazaları 13,45 12,23 9,98...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 71,50 65,00 10,00 Bizim Mağazaları 13,45 12,23 9,98 Deva Holding 11,94 10,86 9,94 Hektaş 12,40 11,52 7,64 Doğan Holding 1,72 1,63 5,52 Yataş 6,46 6,15 5,04 Kerevitaş Gıda 3,80 3,64 4,40 Selçuk Ecza Deposu 7,56 7,30 3,56 Eczacıbaşı İlaç 4,65 4,52 2,88 Eczacıbaşı Yatırım 10,17 9,91 2,62 Anadolu Hayat Emeklilik 6,18 6,03 2,49 Trakya Cam 3,53 3,45 2,32 Brisa 7,83 7,66 2,22 Vestel 11,55 11,31 2,12 Soda Sanayii 6,00 5,88 2,04 Şişe Cam 5,07 4,97 2,01 Aksigorta 5,58 5,47 2,01 Aksa Enerji 3,64 3,57 1,96 Türk Traktör 52,40 51,40 1,95 Alkim Kimya 51,50 50,55 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA