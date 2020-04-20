Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98
Odaş Elektrik 1,61 1,47 9,52 ...
20.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|12,23
|11,12
|9,98
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,47
|9,52
|Doğuş Otomotiv
|8,45
|7,85
|7,64
|Kardemir (D)
|2,27
|2,13
|6,57
|Gözde Girişim
|3,94
|3,73
|5,63
|Aksa Enerji
|3,57
|3,38
|5,62
|İş Finansal Kiralama
|3,31
|3,14
|5,41
|Anadolu Cam
|3,72
|3,54
|5,08
|Netaş Telekomünikasyon
|11,81
|11,25
|4,98
|Adana Çimento (A)
|9,13
|8,70
|4,94
|Bursa Çimento
|3,49
|3,33
|4,80
|Karsan Otomotiv
|1,53
|1,46
|4,79
|Brisa
|7,66
|7,32
|4,64
|Karel Elektronik
|14,67
|14,02
|4,64
|İş GMYO
|1,50
|1,44
|4,17
|Otokar
|122,30
|117,50
|4,09
|Net Holding
|1,82
|1,75
|4,00
|Aksigorta
|5,47
|5,26
|3,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|6,69
|3,89
|Ford Otosan
|60,05
|57,90
|3,71
Kaynak: AA