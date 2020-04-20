Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98

Odaş Elektrik 1,61 1,47 9,52 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98 Odaş Elektrik 1,61 1,47 9,52 Doğuş Otomotiv 8,45 7,85 7,64 Kardemir (D) 2,27 2,13 6,57 Gözde Girişim 3,94 3,73 5,63 Aksa Enerji 3,57 3,38 5,62 İş Finansal Kiralama 3,31 3,14 5,41 Anadolu Cam 3,72 3,54 5,08 Netaş Telekomünikasyon 11,81 11,25 4,98 Adana Çimento (A) 9,13 8,70 4,94 Bursa Çimento 3,49 3,33 4,80 Karsan Otomotiv 1,53 1,46 4,79 Brisa 7,66 7,32 4,64 Karel Elektronik 14,67 14,02 4,64 İş GMYO 1,50 1,44 4,17 Otokar 122,30 117,50 4,09 Net Holding 1,82 1,75 4,00 Aksigorta 5,47 5,26 3,99 İskenderun Demir Çelik 6,95 6,69 3,89 Ford Otosan 60,05 57,90 3,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA