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Borsa İstanbul, Net Holding, Pegasus, Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 1,78 1,62 9,88
Pegasus 50,95 46,68 9,15 ...

10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:46
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 1,78 1,62 9,88
Pegasus 50,95 46,68 9,15
Çelebi 79,10 72,95 8,43
Gözde Girişim 3,47 3,24 7,10
Gübre Fabrikaları 15,20 14,48 4,97
Güneş Sigorta 2,34 2,24 4,46
Anadolu Hayat Emeklilik 5,69 5,45 4,40
Şişe Cam 4,61 4,42 4,30
Global Yatırım Holding 2,88 2,77 3,97
Tümosan Motor ve Traktör 5,10 4,92 3,66
Enka İnşaat 6,50 6,28 3,50
İş Yatırım Menkul Değerler 4,22 4,08 3,43
Doğuş Otomotiv 7,71 7,47 3,21
TAV Havalimanları 18,36 17,81 3,09
Karel Elektronik 14,13 13,71 3,06
Aksigorta 4,79 4,65 3,01
İş Finansal Kiralama 3,15 3,06 2,94
Borusan Mannesmann 9,11 8,86 2,82
Bim Mağazalar 51,65 50,50 2,28
Doğan Holding 1,57 1,54 1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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